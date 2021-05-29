Из Петербурга запустят пять новых авианаправлений

Авиакомпания «Россия» планирует открыть авиасообщение с пятью городами страны. Новый рейсы отправятся из Петербурга и Москвы. Так, из Северной столицы можно будет вылететь в Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград, а также в Иркутск и Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, «Россия» планирует увеличить частоту авиасообщения между Петербургом и несколькими городами. Речь идет об Анапе, Ростове-на-Дону, Геленджике и Краснодаре, а также о рейсах до Архангельска.

Согласно планам компании, рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 737-800, а между Петербургом и Архангельском будут курсировать Airbus A 319.