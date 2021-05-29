Через Петербург запустили первый мультимодальный маршрут

Компания РЖД создала первый в России мультимодальный маршрут. Церемония открытия состоялась 29 мая, в субботу. Маршрут проходит от Москвы до острова Валаам. Об этом сообщает Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

На маршруте предусмотрены три остановки: Санкт-Петербург, Петрозаводск и Сортавала. На этих станциях пассажиры смогут пересесть на судно, чтобы добраться до монастыря Х века, расположенному на острове Валаам.

Напомним, мультимодальные перевозки начали развивать в РЖД. Они подразумевают использование поездов, «Метеоров» и автобусов, которые обязательно должны состыковываться на точках пересечения.