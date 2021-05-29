От Москвы до Байкала запустят мультимодальный туристический маршрут

В РЖД планируют запустить мультимодальный туристический маршрут, объединяющий железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта. Задумку планируют реализовать по направлению Москва- озеро Байкал к июлю. Об этом сообщает Дмитрий Пегов, заместитель гендиректора ОАО "РЖД".

«Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок», - отметил Пегов.

Напомним, первый мультимодальный маршрут запустили от Москвы до острова Валаам с остановкой в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавале.