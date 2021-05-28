Из Петербурга в Анапу запускают первый двухэтажный поезд

Между Петербургом и югом России запустили новый поезд. Теперь до Анапы можно добраться на двухэтажном поезде. Ранее по этому направлению ходили лишь одноэтажные локомотивы. Первый поезд из Северной столицы отправится в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд №277/278 по маршруту Санкт-Петербург – Анапа имеется 15 купейных вагонов, а также вагон со специализированным купе для маломобильных граждан. Состав оборудован биотуалетами и кондиционерами и, конечно, в составе есть вагон-ресторан.

Первый рейс отправится в Анапу 30 мая в 14:30. Далее поезд будет курсировать с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, а с 2 по 30 августа – по четным числам.