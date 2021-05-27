Из Петербурга в Доху начнут осуществлять прямые авиарейсы

В среду, 26 мая, посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани во время торжественного приема в Россиийско-Катарском деловом совете сообщил, что между Доху и Санкт-Петербургом начнут осуществляться прямые рейсы.

«Я надеюсь, что со следующей недели уже начнутся рейсы из Санкт-Петербурга в Доху», — об этом сообщил посол Катара.

Кроме того, дипломат заявил, что на данный момент между Москвой и столицей Катара уже налажено авиасообщение. Прямые рейсы совершают перелеты три раза в неделю.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица возглавила рейтинг с самыми буйными туристами.