Петербург возглавил рейтинг с самыми буйными туристами

Эксперты из компании «Delta Системы безопасности» провели исследование во всех городах России и составили рейтинг городов, в котором туристы чаще всего устраивают драки и не платят по счетам. Первое место в этом топе занял Санкт-Петербург.

Было проанализировано более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, связанные с приезжими туристами.

"...наибольшее количество правонарушений в отрезки с мая по сентябрь отмечается в Санкт-Петербурге, на втором месте – Москва, третье же место в так называемом рейтинге криминогенности занимает Казань", — сообщили в организации.

Также стало известно, что в Петербурге жители города и его гости чаще всего пренебрегают оплатой счета в общепитах.