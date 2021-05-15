Авиакомпания Nordwind откроет рейсы из Петербурга в Баку

В пресс-службе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщили, что авиакомпания Nordwind с 18 мая запустить прямые авиарейсы из Северной столицы в Баку.

По предварительной информации, самолет будет вылетать из Петербурга в 23:20, а из столицы Азербайджана — в 4:55 следующего дня. Примерное время полета будет составлять 3 часа 35 минут.

Также в Пулково заявили, что частота выполнения авиарейсов может измениться в связи с восстановлением международных сообщений.

«Перед вылетом мы рекомендуем пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии», — сообщили в пресс-службе.