Между Сербией и Петербургом возобновили авиасообщение

Из Петербурга в Белград возобновили авиасообщение. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Air Serbia дважды в неделю. Об этом сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

Так, из Пулково в Белград можно будет попасть по вторникам и четвергам. Во вторник рейс прилетает в Северную столицу в 9:55, а затем вылетает в Сербию в 10:45. В четверг расписание меняется на вечернее: рейс приземлится в 20:45 и вылетит в Белград в 21:35.

Для пассажиров необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Результаты должны быть готовы не менее, чем за 48 часов до прибытия в Сербию.