Из Пулково возобновили регулярные рейсы в Египет

В Петербурге возобновили авиасообщение с Египтом. Рейсы в Каир будут вылетать из аэропорта Пулково. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Перевозчиком стала компания Nordwind. Первый рейс вылетел сегодня, 4 мая.

«Сегодня, 4 мая, наш партнер – авиакомпания Nordwind – выполнит первый рейс из Санкт-Петербурга в Каир», – отметили в ведомстве.

Рейсы планируются раз в неделю боингом 737-800, который рассчитан на 189 пассажиров. Из Пулково туристы смогут вылететь в 12:45 и приземлиться в Египте в 17:00. Из Каира рейс отправится в 19:00 и прилетит в Петербург в 01:15.