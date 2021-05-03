Петербург свяжут прямыми авиасообщениями еще с тремя городами России

Со временем многие страны начинают разрешать въезд жителей России на свою территорию. Благодаря соглашениям ряда стран россиянам предоставлена возможность путешествовать в другие заграничные места, доступ к которым был закрыт из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако Санкт-Петербург тоже не стоит на месте в сере туризма. Теперь Северная столица сделала прямые авиасообщения из города в другие три города России. Так, жители Петербурга смогут прямым рейсом добраться из города на Неве до Нижнего Новгорода, Архангельска и Волгограда.

Сергей Стариков, представитель авиакомпании «Россия», сообщил, что данное решение позволит закрепить Санкт-Петербург в статусе трэвел-хаба — проекта в туристическом бизнесе, объединяющий себе много сервисов для туристов в одном месте.