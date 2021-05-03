В крепости "Орешек" в Шлиссельбурге начинается туристический сезон

Водный маршрут из Петербурга в Шлиссельбург называют «путь Петра Великого». По информации, предоставленной пресс-службой правительства Ленобласти, сегодня в Шлиссельбург отправляется первый туристический теплоход.

Туристы могут посетить легендарную крепость «Орешек», насладится новой экспозицией, рассказывающей о возведении оборонительного сооружения на маленьком острове в Ладожском острове. С прибытием первого теплохода в Шлиссельбурге стартует туристический сезон.

Кроме того, у посетителей есть возможность проехать по маршруту Александра Невского или пройти по экотропам, активно создаваемым в Ленобласти.