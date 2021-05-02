В Петербурге открыли летний туристический сезон выстрелом из пушки

В воскресенье, 2 мая, в Санкт-Петербурге открыли летний туристический сезон путем выстрела из пушки в Петропавловской крепости.

«Наш туристический сезон в этом году будет ориентирован в первую очередь на граждан России, но мы также будем рады и иностранным гостям, если они сумеют добраться до Петербурга», — сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Кроме того, замглавы города на Неве заявил о том, что регион участвует в программе кешбэка, а также входит в топ-3 популярных направлений, что поможет с большей вероятностью восстановить туристическую сферу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Смольном ожидают приезда в Петербург около 5 млн туристов.