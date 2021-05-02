В Санкт-Петербурге речной карнавал откроет Всероссийский летний туристический сезон

В Санкт-Петербурге сегодня, второго мая, в воскресенье впервые официально стартует Всероссийский летний туристический сезон. Местные горожане и гости города смогут посетить фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, речной карнавал, бесплатные авторские экскурсии по городу и множество других событий.



"В Петербурге состоится официальное открытие Всероссийского летнего туристского сезона. Такой праздник (будет в нашем городе впервые. Мероприятия пройдут на территории всего города, на его улицах и каналах, в разных районах и у разных станций метро. В 12 часов откроет череду праздничных мероприятий самое зрелищное шоу - Речной карнавал", - сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.