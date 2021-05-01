1 мая в Петербург прибыл первый рейс поезда "Таврия"

На Московский вокзал Санкт-Петербурга прибыл первый рейс двухэтажного поезда «Таврия». Поезд прибыл в субботу, 1 мая, из Москвы. Об этом сообщает Маргарита Краснощекова, заместитель начальника обособленного подразделения АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

«В преддверие отпусков, совместно с комитетом по развитию туризма, компанией "Гранд Сервис Экспресс" был запущен совместный проект. Мы запустили этот поезд, который связывает самое популярное направление - Москва - Санкт-Петербург», - отметила заместитель.

Далее поезд отправится из столицы России 8 мая в 02:30, а прибудет в Петербург в 12:40 этого же дня. Кроме того, «Таврия» совершит рейсы 3 и 10 мая с прибытием в Северную столицу в 11:47. Известно, что на первый рейс было распродано 100% мест.