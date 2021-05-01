1 мая в Петербурге стартовал туристический сезон

В Северной столице начался туристический сезон. В связи с этим 1 мая, в субботу, выступила глава Ростуризма Зарина Догузова и рассказала о мероприятиях и программах в честь начала сезона. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Так, власти города подготовили для горожан и гостей Петербурга множество бесплатных экскурсий, а также водное шоу и фестиваль ледоколов. Кроме того, в мае стартует круизная навигация.

Также в Петербурге доступен оздоровительный отдых в виде санаторно-курортного комплекса на Балтике и эко-маршрутов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру анонсировал новые программы в рамках акции «Гостеприимный Петербург».