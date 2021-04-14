В Финляндию разрешили въезжать на маломерных судах

Границу с Финляндией разрешили пресекать россиянам для вывоза и транспортировки маломерных прогулочных судов. Возможность предоставляет пограничная служба Финляндии в период с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.

Согласно разрешению, пересечь границу между странами можно через открытые КПП в установленное рабочее время. При этом нельзя находится в Финляндии для осуществления долгосрочных ремонтных работ.

Важно понимать, что решение по пропуску будут приниматься индивидуально по каждому запросу, поэтому необходимо документально подтвердить цель поездки.