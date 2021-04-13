Между Москвой и Петербургом пустят дополнительный двухэтажный поезд

Пресс-служба ОАО «РЖД» сообщила о том, что во время майских праздников запустят дополнительный двухэтажный поезд, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

Состав будет следовать по маршруту 30 апреля, 1,3, 7, 9 и 10 мая. С Московского вокзала поезд №175 будет отправляться в 09:20 и прибудет на Ленинградский вокзал в 17:30. Обратным маршрутом поезд №176 отправится с Москвы в 10:53 и прибудет в Северную столицу в 18:25.

В поезде будут купейные вагоны, которые также предусмотрены для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, 1, 3 и 9 мая в состав будут добавлены вагоны СВ. Стоимость билетов в купе будет составлять от 1599 рублей.