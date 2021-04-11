Эксперт по туризму прокомментировал незаконность действий Роспотребнадзора в отношении туристов из Индии

Юрист и эксперт по туризму Эдуард Шалоносов прокомментировал решение Роспотребнадзора в отношении 30 туристов из Индии, которые задержались в Петербурге с начала пандемии коронавируса. По его мнению, действия Роспотребнадзора незаконны.

«Удержание без предоставления переводчика является незаконным. Документы должны быть переведены для иностранных граждан. Обратный перелет туристам обязаны предоставить те органы и компании, которые осуществили незаконные действия. Страховка туристам должна будет также продлена за счет тех, кто нарушил их права», — отметил специалист.

Напомним, четверо туристов из группы заразились вирусом COVID-19. В связи с этим Роспотребнадзор запретил остальным 26 членам группы покидать пределы страны, а у индийцев кончается страховка и виза.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о Росгвардейцах, которые запрещают туриста покидать даже отель.