Цены на туры в Петербург выросли в три раза

Петербург вошел в тройку популярнейших городов, согласно статистике бронирований туров с кешбэком. Первые два места заняли курортные города России. При этом средняя стоимость тура выросла в три раза. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга.

Так, в третьем этапе акции кэшбэка жители России стали тратить 35 тысяч рублей за короткое путешествие в Северную столицу. При этом в предыдущем, втором, этапе акции за такую же поездку можно было заплатить 11 тысяч рублей. Соответственно сумма увеличилась в три раза.

Напомним, третий этап начался в марте, и предполагает возврат 20% от стоимости тура.