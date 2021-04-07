Пулково возобновил работу в штатном режиме

Рейсы из Петербурга в пять городов России не смогли вовремя вылететь в связи с анонимным обращением злоумышленников о возможном нахождении взрывных устройств на бортах лайнеров, а также на взлетно-посадочных полосах.

Так, рейсы из Петербурга в Ульяновск, Брянск, Астрахань, Ставрополь и Симферополь отстали от графика на 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов. Все они направлены по маршрутам», — уточнили в Пулково.

На данный момент все проверочные мероприятия на территории аэропорта завершены. Самолеты отправляются в штатном режиме.