Между Петербургом и Калининградом могут запустить новый паром

Из Петербурга приостановили движение круизов в связи с обострением ситуации с инфекцией коронавируса в многих странах Европы. Однако гендиректор компании Moby St.Peter Line сообщил, что паром могут запустить до Калининграда.

Реализации идеи, по словам Сергея Котенева, мешает отсутствие соответствующей инфраструктуры в Калининградской области. На данный момент в городе Пионерск строится новый порт, который сможет принимать паромы.

Эксперты отмечают, что даже после отмены локдаунов в европейских странах потребует некоторое время, чтобы возобновить круизы.