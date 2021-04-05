В РЖД сообщили о запуске пяти поездов из Петербурга на Чёрное и Азовское моря

Дочерняя компания РЖД АО ФПК пятого апреля сообщила о том, что произошёл запуск новых маршрутов поездов дальнего следования, которые будут следовать из Санкт-Петербурга в города азовского моря и черноморского побережья в летний период.

Как проинформировали в пресс-службе АО РЖД, с 29 мая по 27 августа ежедневно поезд №227/228 из Санкт-Петербурга будет отправляться в Новороссийск, в обратном направлении в таком же режиме движение запустят с 31 мая по 29 августа.

В Ейск поезд №245/246 будет ездить с 29 мая по 29 августа. В обратную сторону поезд будет ходить с первого июня по 31 августа. В Анапу будут курсировать маршруты №247/248 (с 30 мая по 24 августа, обратно — с 1 июня по 26 августа) и №259/260 (с 29 мая по 30 августа, в обратном направлении с 31 мая по первое сентября). В Сухум будет ходить поезд №479/480 с 29 мая по второе сентября, в обратном направлении с 31 мая по четвёртое сентября.

Подробную информацию можно узнать на сайте РЖД, за скидками перевозчик советует следить в телеграм-канале АО ФПК.