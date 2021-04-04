С 4 апреля возобновлены авиарейсы из Риги в Петербург

Пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» С 4 апреля 2021 года авиакомпания Латвии airBaltic возобновила полеты из Риги в Санкт-Петербург.

На данный момент планируется совершать до четырех вылетов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут совершаться с частотой один раз в день. Время полета в пути составит чуть больше часа. Так, из Риги самолет будет вылетать в 08:00 и прилетит в Северную столицу в 09:10. При обратном маршруте вылет из Петербурга запланирован в 10:00, прибытие в Ригу ожидается в 11:15.

Все рейсы будут совершаться авиакомпанией airBaltic на самолетах Airbus A220-300. Кроме того, в аэропорту Риги предусмотрены стыковки в Гамбург, Вильнюс, Минск, Рейкьявик, Таллин, Лиссабон, Цюрих и Тбилиси.