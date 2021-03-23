Авиакомпания "Россия" объявила об расширении своей полетной программы из Пулково

Авиакомпания «Россия» частично возобновляет полеты за границу. С 3 апреля будут возобновлены регулярные рейсы на Капр в Ларнаку, кроме того, будут продолжены полеты в Париж, Берлин, Женеву, Анталию.

Отправление первого грузопассажирского рейса SU6617 в Ларнаку запланировано на 3 апреля, вылет состоится в 9:30. Самолет приземлится на Кипре в 13:45. Обратный рейс отправится в 14:45 и сядет в 19:05.

Кроме того, в конце марта состоится переход компании на весенне-летнее расписание. Билеты в Женеву, Париж и Берлин уже поступили в продажу. Попасть в эти города могут только граждане со специальным разрешением. Европейские страны принимают граждан с видом на жительство или тех, кто имеет близких родственников в странах прибытия.