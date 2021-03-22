Между Петербургом и Парижем возобновили регулярное авиасообщение

Из Петербурга можно снова вылететь в Париж. Регулярное авиасообщение возобновила компания Air France. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Комфортабельные самолеты Airbus начнут полеты во Францию с 27 марта. Рейсы запланированы по субботам. Первый вылет из Петербурга состоится в 15:45. Затем каждую суббота вылеты будут осуществляться в определенное время: из Петербурга в 15:15, из Парижа в 14:20.

При этом на борт смогут подняться только определенные категории граждан. Кроме того, для посадки необходимо предъявить отрицательный тест на вирус COVID-19 на английском, либо французском языках. По прибытии в Париж пассажирам необходимо соблюдать карантин в семь дней.