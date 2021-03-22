Петербуржцев назвали самыми общительными и дружелюбными в России

Туристический сервис OneTwoTrip провел опрос среди россиян, подразумевающий выбор наиболее привлекательного для посещений города внутри страны. Город должен был с дружелюбными и общительными людьми.

Так, на первом месте рейтинга расположился Петербург. За него проголосовало 22% опрашиваемых. На втором месте находится Сочи. За него проголосовало 14,8%. Замыкает тройку Казань, за которую проголосовало 14%. Кроме того, 3% опрошенных россиян любят посещать Владикавказ, а 2% — Калининград.

Также опрос подразумевал и выбор страны с наиболее общительными и отзывчивым населением. Россияне выбрали Италию, на втором месте расположили Грузию, а на третьем Турцию.