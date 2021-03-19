Петербургские набережные подготовят к запуску круиза до Москвы

В Петербурге планируют запустить круизный маршрут, следующий до Москвы и обратно. На реализацию проекта планируют выделить около 8 млрд рублей. Работы по реконструкции набережных и постройки новых планируют завершить до конца 2028 года. Об этом сообщает администрация города.

Согласно плану, будут построены новые набережные, а 20 объектов будут реконструированы. Берега рек потребуется дополнительно укрепить, а также необходимо углубить дно рек. Кроме того, для реализации проекта в городе потребуется построить около 30 объектов в сфере туризма. Соответственно на набережных города и вблизи важных пунктов маршрута появятся кафе, рестораны и гостиницы.