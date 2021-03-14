Турпоезд, показывающий красоты Севера, могут запустить в Петербурге

В ходе анонсирования нового турпоезда из Москвы была предложена идея запустить аналогичный поезд в Петербурге.

Дело в том, что 19 марта начнет курсировать новый турпоезд, следующий по маршруту Москва – Великий Новгород – Углич – Москва. Путь займет почти двое суток. Суть турпоезда в том, что из состава можно не выходить, а в процессе поездки находиться на экскурсии по местным достопримечательностям.

В Петербурге предложили сделать аналогичный поезд, который мог бы показать часть Серебряного ожерелья страны, которое расположено в Ленинградской области. Эксперты отметили, что такой поезд будет иметь большой спрос, если цены не будут завышены.