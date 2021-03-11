Южные туристические направления стали для петербуржцев дешевле, чем были два года назад

Один из сервисов по покупке билетов выделил наиболее выгодные туристические направления для петербуржцев этой весной. Так, наиболее выгодно вылететь в Грузию и Турцию.

В период с 9 марта по 30 апреля средняя цена билета в одну сторону составляет 11 453 рубля, а туда-обратно билет обойдется в 22 515 рублей. Цены подешевели по сравнению с данным за 2019 год на 8%. Почти такие же цифры будут и для туристов, желающих отправится в Тбилиси. В одну сторону вылет стоит 13 472 рубля, а билет туда и обратно обойдется туристу в 25 208 рублей, однако по сравнению с 2019 годом Грузия стала для петербуржцев еще дешевле – стоимость на 18% ниже.

При этом отправится из Петербурга в ОАЭ, Египет и Армению выйдет гораздо дороже, чем это было возможно в 2019 году. В среднем направления подорожали на 22%.