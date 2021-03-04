Туристический комитет Москвы объединился для совместной работы с петербургским

Руководство городского Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге и Комитет туризма города Москвы подписали договор о совместном сотрудничестве. Власти Петербурга и столицы считают, что соглашение сможет помочь в преодолении последствий пандемии коронавируса 2020 года.



"Петербург и Москва – самые привлекательные туристические центры нашей страны. У нас прекрасные транспортные связи, поэтому мы являемся крупнейшими поставщиками туристов друг другу. Мы должны объединиться и предложить иностранным туристам новые продукты. У нас много идей", - поделился председатель Комитета по развитию туризма в анкт-Петербурге Сергей Корнеев.

Глава Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева подчеркнула, что совместная работа двух столиц была начата ещё очень давно, но в данный момент было принято решение оформить отношения официально.



"Падение туриндустрии Москвы соотносимо с петербургскими показателями, но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Для начала мы хотим информировать о туристических возможностях жителей, чтобы стимулировать наиболее активных туристов", - рассказала она.