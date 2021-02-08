Рейсы авиакомпании "Россия" из Петербурга в Минск возобновятся 14 февраля

По расписанию, самолет будет отправляться из «Пулково» в 10:00, а прилетать в Минск в 11:55. Обратный вылет запланирован на 12:55, самолет приземлится в 14:35.

Рейсы будут выполнятся на самолете Airbus A319.

Рейсы авиакомпании «Россия» в Минск осуществлялись в 2014-2015 годах, до того момента, как компания объединилась с "Оренбургскими авиалиниями" и "Донавиа". После этого полеты авиасообщение между Петербургом и Минском прекратилось.

«Россия» является одной из крупнейших авиакомпаний в стране, она занимает 4 место по пассажиропотоку.