Турпоток в Петербурге в 2020 году упал на 70%

В 2020 году Санкт-Петербург посетили 2,9 млн туристов. Из них около полмиллиона — иностранцы, которые приехали в город за три месяца до пандемии коронавируса. Об этом сообщила Нана Гвичия, заместитель главы комитета по развитию туризма Петербурга.

«За прошлый год туристический поток в Северной столице упал почти на 70%. В этот раз иностранных туристов приехало на 82% меньше, российских — на 70%», — заявила Гвичия на конференции по развитию межрегионального туризма в России «Внутренний туризм — новые воможности».

Также замглавы ведомства отметила, что благодаря программе кешбэка, получилось увеличить объемы семейного туризма.