В Пулково поток пассажиров вырос на 10%

Пассажирский поток в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково на региональные направления вырос на 10%, если приводить в сравнение с информационной сводкой на январь 2020. Проинформировали в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

По оперативной информации, в январе 2021 года в Пулково отметили, что аэропорт посетили 638 тысяч авиапассажиров по региональным направлениям. Самый высокий рост был отмечен на рейсах в Сочи (+44 процента), Калининград (+30 процентов) и Новосибирск (+20 процентов).

Всего в феврале Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 900 тысяч авиапассажиров.