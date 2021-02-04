Эксперты узнали, будут ли на Мальдивах закрыты границы из-за коронавируса

С начала текущей недели на Мальдивах резко возросло количество заражений вирусом COVID-19. В связи с эти Министерство туризма Мальдив дало комментарии по поводу возможного закрытия границ.

«Ситуация на Мальдивах не требует закрытия границ», - заявил министр туризма Абдулла Маусум.

Кроме того, министр заверил, что ситуация не критична и в декабре на 1000 отдыхающих выявлено всего 7 случаев заражения коронавирусом. В январе показатель на то же количество отдыхающих – 8 заражений.

Абдулла Маусум надеется, что массовая вакцинация ускорит снижение количества заболевших вирусом COVID-19.