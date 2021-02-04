С 18 февраля между Петербургом и Минском пустят автобусный маршрут

С 18 февраля между Санкт-Петербургом и Минском пустят автобусный маршрут, который станет самым быстрым на этом направлении.

Автобус будет отправляться с автовокзала Северной столицы в 23:30 по московскому времени, со станции Минска — 23:00. Время в пути следования составит примерно 11 часов.

На данный момент остановки на маршруте пока не предусмотрены, но в дальнейшем компания, которая будет обслуживать маршрут, может добавить одну или две остановки.

Стоимость проезда на автобус будет составлять 1950 рублей, а те, кто купит билет самым первым, цена для них упадет до 1250 рублей.