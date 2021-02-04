В Петербурге планируют разработать новые туристические предложения

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, сообщил, что планируется разработать новые сезонные туристические предложения для восстановления въездного туризма.

«Отдельная опция туризма в Петербурге — это особая атмосфера города. Для кого-то это клубы и бары, для кого-то общественные пространства, для кого-то события. Для каждого что-то своё, и наша задача — это интересно рассказать и подсказать», — заявил глава ведомства.

В планах разработать предложения для всех четырех сезонов отдыха для любого бюджета с большим количеством вариантов.

По словам Корнеева, главная цель — это улучшить деловой туризм, так как в городе пройдет большое количество международных экономических и культурных форумов.