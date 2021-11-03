Из-за локдауна туристический бизнес Петербурга лишился более 1 млрд рублей

Туристический бизнес Санкт-Петербурга лишился более 1 млрд рублей. Причиной стал локдаун. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября туристы стали оперативно скупать билеты в Северную столицу, но из-за новых ограничений россияне начали отменять туры.

Отмечается, что авиакомпании и РЖД не считают постановление губернатора Санкт-Петербурга весомым поводом возвращать деньги за купленные билеты. Также отмечается, что желающие полюбоваться городом на Неве просто не понимали, какие документы от них требуются.

По оценкам экспертов, ущерб составил более 1 млрд рублей.