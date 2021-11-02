В период локдауна петербуржцы бросились в Эстонию

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября повысили спрос к автобусным перевозкам из Петербурга в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Каждый шестой рейс оказался полностью распродан. В период с 23 по 29 октября выезжающие горожане купили почти в 2 раза больше билетов, чем неделей ранее.

Самым ажиотажным днем по числу пассажиров станет 4 ноября. Самыми популярными городами для поездок в нерабочие дни оказались Таллин, Хельсинки, эстонские Нарва и Йыхви, а также Минск. Как сообщает пресс-служба Lux Express Group, высокий спрос на поездки в локдаун позволил компании добавить 4 дополнительных отправления на эстонской линии.