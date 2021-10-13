Петербург получил престижную награду GQ TravelAwards

Петербург получил награду GQ Travel Awards в номинации "Лучший город". Он опередил Москву и Казань. Петербург получил еще две награды. Лучшими были признаны бар при отеле Four Seasons Hotel Lion Palace, а также спа-центр в отеле Lotte.

Голосование проходило на сайте GQ — в течение нескольких месяцев читатели выбирали лучшие авиакомпании, курорты и аэропорты страны.

Губернатор Александр Беглов прокомментировал победу города.

"Это заслуженная награда. Санкт-Петербург был и остается мировым туристическим центром. Туристская отрасль является важной составляющей экономической и социальной жизни города", — отметил глава города.