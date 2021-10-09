В Санкт-Петербурге разработали экспериментальные туристические маршруты

В Петербурге разработали шесть экспериментальных туристических маршрутов. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма, при подготовке к стратегической сессии «Инверсия смыслов. Все это проходило на площадке музея «Эрарта».Мероприятие направлено на продвижение программы «Два города – миллион впечатлений». Речь идет о Москве и Петербурге.

Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев отметил, что задача городского правительства — поддержать действия профессионального сообщества, которые формируют сценарии путешествия и работают круглый год.