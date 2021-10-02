В октябре петербуржцы смогут дешево съездить на поезде

В пресс-службе сервиса «Туту.ру» сообщили, что в октябре жители Санкт-Петербурга смогут совершить бюджетные поездки на поезде по 12 направлениям, не считая Ленинградской области. Средняя цена за чек составит менее тысячи рублей.

Так, петербуржцы смогут экономно съездить в четыре региона России: Новгородскую, Тверскую, Псковскую области, а также в Республику Карелия. Самый дешевый билет — в Новгородскую области. До Чудово, Малой Вишеры или Окуловки можно будет в среднем добраться за 409-533 рубля.

Кроме того, в Республику Карелия, а именно в город Лахденпохья можно будет добраться за 663 рубля.