В Дрезден запустят авиасообщения из Петербурга

В пресс-службе Росавиации сообщили, что российская авиакомпания NordWind запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Дрезден. Воздушные судна будут летать в немецкий город с периодичностью раз в неделю.

Кроме того, сообщается, что авиакомпания «Икар» запустит полеты из Северной столицы в Нюрнберг. Периодичность рейсов будет точно такая же.

На данный момент подробного расписания полетов нет. Об этом станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что «Россия» запустит авиарейсы из Петербурга в Дубай. Первый самолет отправится уже в среду, 29 сентября.