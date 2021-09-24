Между Хельсинки и Петербургом возобновили автобусное сообщение

Международная автобусная компания Lux Express на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом возобновляется. Ранее автобусные перевозки между городами было запрещено из-за пандемии коронавируса.

«Рады сообщить, что Lux Express возобновляет международные отправления между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Первый рейс запланирован на 1 октября», — сообщили в компании.

Сообщается, что автобусы будут ходить один раз в день в обоих направлениях.

Однако въезд в Финляндию будет ограничен. Право въезжать предоставится членам семьи граждан и лицам, которые постоянно проживают в Суоми — дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, обладателей вида на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками.