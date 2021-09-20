В Петербурге пройдут мероприятия в честь Всемирного дня туризма

В Санкт-Петербурге25 и 26 сентября состоится фестиваль в честь Всемирного дня туризма. Предстоящую программу уже можно посмотреть на городском портале, а также группе фестиваля. Также петербуржцы смогут посмотреть трансляции шоу, выступлений и экскурсий, пройти задания конкурсов и узнать местные блюда из Вологды, Карелии, Республики Коми, Калининграда и других регионов.

Стоит отметить, что с 21 по 28 сентября в Северной столице пройдет «Неделя туризма в Санкт-Петербурге -2021». Важной частью мероприятия станет социальная акция «Гостеприимный Петербург», на котором будут осуществляться посещения музеев, океанариума, квестов, мастер-классов и другого. Около 70 организаций будут дарить жителям и гостям Петербурга более 10 тысяч бесплатных предложений.