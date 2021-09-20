Финляндия может снять запрет на въезд для петербуржцев

Власти Финляндии обсуждают вопрос о продлении или снятии ограничений для въезда в страну во время коронавирусной инфекции. В планах Министерства социального обеспечения и здравоохранения продлить ограничения до конца года. Однако в ведомстве здравоохранения и социального развития THL считают, что при достижении в стране 80% вакцинированных, вопрос об ограничении можно будет снять. Об этом сообщил начальник отдела безопасности здоровья Мика Салминен.

Салминен отметил, что при достижении такого уровня вакцинации вирусу уже будет сложно попасть с зарубежных стран, и защита от него будет находится на приемлемом уровне.

На данный момент в Финляндии процент жителей старше 12 лет привившихся от COVID-19 достиг 66,3%. Первую прививку поставили уже 83,2% населения страны.