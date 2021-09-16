Между Хельсинки и Петербургом дополнительно запустят еще несколько авиарейсов

В пресс-службе финской авиакомпании Finnair сообщили, что организация увеличит количество рейсов из Хельсинки в Санкт-Петербург. С 15 сентября между Петербургом и столицей Финляндии запущено два авиарейса, однако, с 3 октября добавится еще два. Таким образом, общее количество еженедельных рейсов вырастет до 16.

Соответствующее решение приняли в Finnair. Причиной увеличения количества рейсов является высокий спрос на рейсы финской компании из Северной столицы, даже несмотря на ограничения, введенные в период коронавирусной инфекции.

В Finnair также отметили, что петербуржцы прилетают в Финляндию, в том числе, и для перелетов в другие страны.