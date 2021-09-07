С 17 сентября в Петербурге изменится расписание пригородных электричек

В пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщили, что количество пригородных электричек уменьшится с 17 сентября. В ведомстве отметили, что такое решение связано с сезонным уменьшением пассажиропотока из Санкт-Петербурга в область.

Также в компании отметили, что расписание поездов изменится на таких направлениях Октябрьской железной дороги, как Московское, Финляндское, Северное, Витебское и Балтийское.

Подробную информацию об изменении расписания пригородных электричек в ближайшее время можно узнать на станциях или вокзалах, а также на официальном сайте АО «СЗППК».