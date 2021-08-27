Со 2 сентября возобновят ночные автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

Со 2 сентября Санкт-Петербург возобновит ночное автобусное сообщение со столицей Эстонии. Каждую неделю будет отправляться по три рейса. В итоге их количество увеличится до 34.

Рейсы из Северной столицы будут осуществляться во вторник, четверг и субботу в 23:15. Из Таллина автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье в 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе Lux Express.

Однако воспользоваться данным маршрутом смогут только граждане России и Эстонии, а также тем, кому по законодательству разрешено пересекать границу. На сегодняшний день поездки по данному маршруту в туристических целях запрещены.

Начальная цена билета составит 1100 рублей. Кроме того, на покупку также действуют льготы для молодежи. Так, жителям до 26 лет предоставят скидку на поездку в 26%. Билеты по льготам могут также купит и другие граждане с различным возрастным ограничением.