Петербург стал вторым российским городом для путешествий

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, с начала 2021 года спрос на поездки в Санкт-Петербург вырос в несколько раз. Эксперты составили рейтинг популярных российских городов для путешествий.

Так, лидирующую позицию заняла Москва, в которую россияне совершили больше всего перелетов — 34% от забронированных билетов, в Северной столице — 11%. По сравнению с 2020 годом, спрос на перелет в Петербург вырос на 40%.

Кроме того, больше всего железнодорожных билетов было куплено также российскую столицу — 26%, в город на Неве — 11%. На третьем месте в рейтинге по закупке ж/д билетов оказался Краснодар — 2,6% билетов.