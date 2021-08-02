В Стамбуле пропал петербургский турист

В Стамбуле пропал турист, приехавший из Санкт-Петербурга. Оказалось, что 20-летний житель Северной столицы должен был вернуться домой еще три дня назад, но так не приехал и не вышел на связь.

Родители молодого человека прибыли в Стамбул и написали заявление в турецкую полицию о пропаже человека. При обыске гостиничного номера петербуржца были найдены вещи, документы и ноутбук. После стало известно, что камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали выходившего отеля Coskun House, но в номер так и не вернулся.

Отметим, что подросток приехал в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был сесть на обратный самолете вечером 29 июля в Вильнюс.